Ataque a tiros assusta clientes de comércios em BanguReprodução
Pelas imagens é possível ver funcionárias e clientes das lojas agindo normalmente no momento em que dois criminosos em uma moto se aproximam e atiram na direção de um homem de camisa de azul, que andava tranquilamente pela rua com uma sacola em mãos. Na sequência, ele caiu no chão, sacou a arma e atirou na direção dos bandidos, que fugiram.
Câmera de segurança registra ataque a tiros na região da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (14). No local, um homem foi baleado no pé.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2025
Rede Social#ODia pic.twitter.com/w64vApWMWY
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.