Publicado 15/11/2025 11:47

Rio - Um homem foi baleado no pé durante um ataque a tiros na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste, no início da noite de sexta (14). Câmeras de segurança registraram o desespero de quem passava pela via, cercada por estabelecimentos comerciais.



Pelas imagens é possível ver funcionárias e clientes das lojas agindo normalmente no momento em que dois criminosos em uma moto se aproximam e atiram na direção de um homem de camisa de azul, que andava tranquilamente pela rua com uma sacola em mãos. Na sequência, ele caiu no chão, sacou a arma e atirou na direção dos bandidos, que fugiram.

Câmera de segurança registra ataque a tiros na região da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (14). No local, um homem foi baleado no pé.



Rede Social#ODia pic.twitter.com/w64vApWMWY — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2025

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para checar a entrada de uma vítima de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Scwheitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. No local, encontraram o homem ferido. Ele não corre risco de morte.

A ocorrência ficou a cargo da 34ª DP (Bangu).