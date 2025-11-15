Jonathan Francisco da Silva, 34 anos, era lotado do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) - Divulgação

Publicado 15/11/2025 09:44

Rio - O tenente da Polícia Militar Jonathan Francisco da Silva, 34 anos, morreu na madrugada deste sábado (15) durante um confronto com criminosos na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.



Segundo a corporação, o militar foi ferido durante uma tentativa de abordagem policial. Na ocasião, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram atacados a tiros por um grupo de bandidos armados com fuzis. O agente chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após os disparos, os policiais encontraram um dos acusados de participar do ataque baleado no local do confronto. Com ele, um fuzil foi apreendido.



A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O tenente, lotado do 31ºBPM, ingressou na corporação em maio de 2019. Ele deixa mulher e uma filha de 3 anos.

Na manhã deste sábado (15), familiares de Jonathan estiveram no Instituto Médico Legal do Centro para realizar a liberação do corpo. Até o momento, não há confirmação sobre o horário e o local do sepultamento do militar.

Operação busca envolvidos no ataque



Na manhã deste sábado (15), policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizam uma ação na comunidade do César Maia, em Vargem Grande, na Zona Oeste.

De acordo com o comando da unidade, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos e localizar os envolvidos na morte do tenente.

A operação conta com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BpChq) e do 18° BPM (Jacarepaguá). Até o momento, não há registro de prisões e apreensões durante a ação, que ainda está em andamento.