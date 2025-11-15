Rio - Um motorista foi condenado a 26 anos de prisão por provocar a morte de uma passageira e causar lesões graves em outra. Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), Leonardo Ceschini Rezende estava alcoolizado quando bateu com o veículo que dirigia, na Linha Vermelha, em 2013.
O crime aconteceu em outubro daquele ano, quando o carro que o homem conduzia capotou após colidir com a mureta da pista e, em seguida, com um poste. O acidente aconteceu perto da bifurcação de acesso ao Viaduto do Gasômetro e à Ponte Rio-Niterói, no bairro do Caju, Zona Norte. Uma das passageiras morreu ainda no local, enquanto a outra sofreu lesões graves, mas foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Souza Aguiar.
Conforme consta na denúncia do MP, "Leonardo havia consumido grande quantidade de bebida alcoólica, trafegava em velocidade muito superior à permitida e realizava manobras arriscadas, em zigue-zague, gritando e colocando as mãos para fora da janela do carro".
No pedido de condenação feito pela 2ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital, o conselho de sentença concordou que o motorista assumiu o risco de matar ao optar conscientemente por dirigir sob influência de álcool e realizar manobras bruscas, conduta que colocou em risco outras pessoas além das vítimas.
