As vítimas deram entrada no Hospital Municipal Evandro FreireArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver uma das vítimas ferida sendo socorrida por populares. Ambas deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire. Segundo a direção da unidade, Patrícia recebeu alta e Marina permanece internada em estado grave.
De acordo com a Polícia Militar, um grupo de homens armados atirou na direção de um dos acessos à comunidade. Relatos de moradores apontam ainda que algumas casas chegaram a ser atingidas pelos disparos.
Na ocasião, equipes do 17° BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para a unidade de saúde. As pacientes não correm risco de morte e o policiamento precisou ser reforçado na região.
