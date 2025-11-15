As vítimas deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 15/11/2025 09:23 | Atualizado 16/11/2025 08:02

Rio - Duas mulheres foram baleadas durante um tiroteio nas proximidades do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (14). De acordo com testemunhas, Patrícia Godoys da Silva, de 31 anos, e Marina dos Santos, 23, estavam próximas a um "food truck" no momento em que acabaram atingidas.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver uma das vítimas ferida sendo socorrida por populares. Ambas deram entrada no Hospital Municipal Evandro Freire. Segundo a direção da unidade, Patrícia recebeu alta e Marina permanece internada em estado grave.



De acordo com a Polícia Militar, um grupo de homens armados atirou na direção de um dos acessos à comunidade. Relatos de moradores apontam ainda que algumas casas chegaram a ser atingidas pelos disparos.



Na ocasião, equipes do 17° BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para a unidade de saúde. As pacientes não correm risco de morte e o policiamento precisou ser reforçado na região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). Diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.