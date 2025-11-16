O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux - AFP

Publicado 16/11/2025 15:59 | Atualizado 17/11/2025 08:10

Rio - O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), fará uma palestra sobre o futuro do processo civil brasileiro diante das inovações tecnológicas no Salão Nobre Antonio Modesto da Silveira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), no Centro.

O evento, que acontece nesta segunda-feira (17), das 10h às 12h, é realizado pela Comissão da Advocacia do Futuro da OAB-RJ, e conta com apoio da Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) e do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB).

A abertura da palestra terá a participação da presidente da OABRJ, Ana Tereza Basílio; a vice-presidente da OAB-RJ, Sylvia Drummond, e a presidente da comissão, Helem Franceschini. O Salão Nobre Antonio Modesto da Silveira fica no 9º andar da Avenida Marechal Câmara, nº 150.