Vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O DIA

Vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio VargasReginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O DIA

Publicado 16/11/2025 21:27 | Atualizado 16/11/2025 21:46

Rio - Um motorista de caminhão foi baleado durante uma tentativa de roubo de carga na saída da Rodovia Presidente Dutra para a Avenida Brasil, na altura de Irajá, na Zona Norte, no fim da tarde deste domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para checar a informação de que havia uma vítima baleada no Ceasa de Irajá. No local, o homem ferido informou que havia sido alvo de disparos de criminosos durante uma tentativa de assalto na Via Dutra.

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Por meio de nota, a PM ressaltou que a ocorrência aconteceu em área de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, que prestou apoio aos militares.