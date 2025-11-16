Homem foi detido após trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Publicado 16/11/2025 15:37

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, neste domingo (16), um pastor condenado a 52 anos de prisão por estuprar quatro sobrinhas, com idades entre 8 e 13 anos. Os agentes localizaram o criminoso logo após o desembarque no heliporto do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A captura faz parte de mais uma etapa da Operação Rede Segura, conduzida pela especializada.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram entre 2018 e 2019, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O pastor, aproveitando-se da posição religiosa e da relação familiar, passou a frequentar a casa dos cunhados e abusou as sobrinhas de forma contínua. Durante mais de um ano, ele manteve o padrão de violência, provocando sofrimento, medo e danos psicológicos considerados irreparáveis.

Além disso, os agentes identificaram que o filho do pastor, então com 17 anos, acompanhou o pai em algumas ocasiões e também cometeu abusos contra as menores. A sequência de crimes só terminou quando a mãe de duas vítimas percebeu sinais de alerta no comportamento das filhas e decidiu confrontá-las. Assustadas, as meninas relataram todo o histórico das agressões.

Ele foi levado para a unidade policial e está à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.