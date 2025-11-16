Gabriela Fernandes e Amanda Franco fizeram o Enem no Cefet, no Maracanã - Érica Martin

Publicado 16/11/2025 17:31

Rio - Os primeiros candidatos a concluir a prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram a sair das unidades de ensino depois das 15h30 deste domingo (16) demonstrando um misto de ansiedade e confiança. Com os portões fechados às 13h, os candidatos iniciaram a prova às 13h30 e tiveram cinco horas para responder as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, que engloba conteúdos de biologia, física e química.

A estudante Gabriela Fernandes, de 19 anos, fez a prova no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã, na Zona Norte do Rio. Para ela, os enunciados estavam longos e cansativos, mas não complicados. A jovem está confiante em cursar Pedagogia a partir do ano que vem.

"Foi um meio termo. As questões eram longas, mas não complicadas. Estou confiante, foi mais fácil. Ano passado, fui de 'treineira' e esse ano foi bem mais fácil do que o ano passado. Exatas não é meu forte, mas estudei o ano todo. Minha expectativa está alta até demais", contou Gabriela.

A amiga, Amanda Franco, de 18 anos, também não coloca as matérias de Exatas entre as favoritas. Um pouco mais comedida que a Gabriela, a estudante ainda não consegue definir sua expectativa para os resultados, mas achou que as questões estariam mais difíceis.

"Semana passada foi mais tranquilo. Não gosto muito de Exatas, então preferi semana passada, mas hoje foi mais tranquilo do que eu imaginava. É sempre um pouco difícil, mas as questões estavam mais fáceis do que eu esperava. Por enquanto, só estou ansiosa, ainda não tenho uma expectativa… Mas espero que eu passe", desejou Amanda.

No domingo passado (9), os candidatos tiveram 5h30 para entregar o caderno de 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação com o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Com o sonho de cursar Ciência da Computação, André de Jesus confia que sua boa preparação fez com que ele atingisse o resultado esperado. Após o segundo dia de prova, ele deixou o Cefet com a certeza de que receberá uma boa nota como recompensa pelo seu esforço.

"Estava mais ou menos difícil, mas deu para fazer tranquilo. Demorei bem menos tempo do que eu esperava. Não estava fácil, mas estava um pouco mais rápido do que o costume. Com certeza tirei uma nota boa. Estudei muito durante o ano todo, sempre mantendo meus estudos diariamente. A recompensa sempre vem", destacou o rapaz.

As notas oficiais dos candidatos só serão divulgadas em janeiro de 2026. Até lá, os estudantes precisarão segurar a ansiedade para confirmar a aprovação.