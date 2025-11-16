Macaco-prego resgatado pelos policiais - Reprodução

Publicado 16/11/2025 22:02 | Atualizado 16/11/2025 22:12

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) resgataram, neste domingo (16), um macaco-prego que estava sob a posse de traficantes da comunidade do Para-Pedro, no bairro de Colégio, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os bandidos utilizavam o animal como forma de ostentação.

Em nota, a PM informou que agentes do Irajá Presente se depararam com dois homens em uma moto que estariam praticando assaltos nas proximidades da Rua Fernandes Gusmão. Ao tentar escapar da abordagem, eles colidiram com a viatura e um deles conseguiu fugir.

O outro, menor de idade, estava levemente ferido e precisou ser encaminhado para uma UPA da região sob custódia. Enquanto preservavam o local do acidente, os militares perceberam que havia um macaco sob a motocicleta utilizada pelos assaltantes. O animal estava com ferimentos leves e os agentes acionaram o Comando de Polícia Ambiental. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).