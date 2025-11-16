Fachada da 29ª DP (Madureira) - Divulgação

Publicado 16/11/2025 17:17

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (16), dois homens que roubaram um carro e mantiveram o motorista refém em Quintino, na Zona Norte. Uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) agiu rapidamente após ser alertada sobre o crime e deu início a uma perseguição. A vítima foi resgatada, e os suspeitos, detidos.

Os agentes apreenderam uma pistola e três celulares, que podem indicar a participação da dupla em outros delitos. Em seguida, os detidos foram encaminhados à 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado.

Agora, a polícia tenta identificar possíveis conexões dos suspeitos com uma onda de crimes cometidos na região.