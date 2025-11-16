Participantes do Enem fizeram as provas de ciências da natureza e matemática neste domingo (16)Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério da Educação (MEC) informou que a prova será reaplicada para esses candidatos no dia 17 de dezembro. Hoje, participantes em todo o país fizeram as provas de ciências da natureza e matemática, que foram encerradas às 18h30 (de Brasília).
Tiroteio
“Durante a tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram. Por conta da troca de tiros, o tráfego de veículos na via foi temporariamente bloqueado para resguardar a integridade física de quem passava pelo local”, informou a PM.
Ninguém ficou ferido. Após a troca de tiros, equipes do Batalhão de Choque e outros agentes, com apoio de agentes da Força Nacional de Segurança, fizeram buscas na região. Os suspeitos não foram localizados.
Os agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam na Operação Percurso Seguro, cujo objetivo é reforçar a segurança nas vias expressas, para impedir roubos de cargas e veículos.
O policiamento foi reforçado na região.
