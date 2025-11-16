Rio - Cerca de 2,3 mil famílias receberam os cartões da Primeira Infância Carioca neste domingo (16), em Bangu, na Zona Oeste. O benefício faz parte do programa Pequenos Cariocas, uma rede lançada pela Prefeitura do Rio em outubro com objetivo de cuidar do desenvolvimento integral de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.
Pela manhã, os cartões foram entregues para moradores de Bangu e, a partir das 13h, para os de Padre Miguel, Senador Camará e Vila Kennedy. Com pouco mais de um mês de projeto, cerca de 7,5 mil receberam o benefício.
"É muito importante para o futuro do Rio, do Brasil, que as nossas crianças tenham a atenção adequada, especialmente nessa fase da vida. Fizemos os Espaços de Desenvolvimento Infantil e os Ginásios Educacionais Tecnológicos. É todo um esforço para que as crianças possam ter uma vida melhor. E o Pequenos Cariocas segue essa linha. Vamos sempre olhar para quem mais precisa, vamos sempre dar uma atenção especial à Zona Oeste, onde mais investimos recursos para melhorar a vida do carioca", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que participou da entrega na manhã deste domingo.
O novo programa de transferência de renda do município, um cartão alimentação no valor de R$ 200, recarregado mensalmente, é aceito em mais de 1,5 mil estabelecimentos. As famílias que quiserem o benefício precisam: ter inscrição no Cadastro Único, não receber Bolsa Família do Governo Federal, possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa e contar com ao menos uma criança entre 0 e 4 anos.
"O Cartão Pequenos Cariocas objetiva alcançar famílias inscritas no CadÚnico que não recebam Bolsa Família e têm crianças de 0 a 4 anos. O foco desse cartão é a insegurança alimentar, o combate à fome. Só aqui em Bangu vamos distribuir mais de dois mil cartões. Esse projeto alcança cerca de 30 mil famílias. Além de um benefício, é uma oportunidade de escolha, de garantia de um direito para famílias mais vulneráveis", comentou a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.
Como retirar o cartão
As famílias com direito ao benefício são avisadas por WhatsApp sobre data e local para retirar o cartão, sem precisar fazer qualquer tipo de inscrição no programa, que usa o banco de dados do CadÚnico para identificar quem tem o perfil indicado. Para retirar o cartão, o responsável familiar, inscrito no Cadastro Único, deve apesentar um documento oficial de identificação com foto, que pode ser digital. Por meio do site Carioca Digital, as famílias também podem consultar se estão entre as beneficiadas, informando apenas o número de CPF.
