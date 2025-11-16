Moradores da Bangu, Senador Camará, Padre Miguel e Vila Kennedy receberam o cartão - Divulgação

Publicado 16/11/2025 15:27

Rio - Cerca de 2,3 mil famílias receberam os cartões da Primeira Infância Carioca neste domingo (16), em Bangu, na Zona Oeste. O benefício faz parte do programa Pequenos Cariocas, uma rede lançada pela Prefeitura do Rio em outubro com objetivo de cuidar do desenvolvimento integral de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.

Pela manhã, os cartões foram entregues para moradores de Bangu e, a partir das 13h, para os de Padre Miguel, Senador Camará e Vila Kennedy. Com pouco mais de um mês de projeto, cerca de 7,5 mil receberam o benefício.

"É muito importante para o futuro do Rio, do Brasil, que as nossas crianças tenham a atenção adequada, especialmente nessa fase da vida. Fizemos os Espaços de Desenvolvimento Infantil e os Ginásios Educacionais Tecnológicos. É todo um esforço para que as crianças possam ter uma vida melhor. E o Pequenos Cariocas segue essa linha. Vamos sempre olhar para quem mais precisa, vamos sempre dar uma atenção especial à Zona Oeste, onde mais investimos recursos para melhorar a vida do carioca", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que participou da entrega na manhã deste domingo.

O novo programa de transferência de renda do município, um cartão alimentação no valor de R$ 200, recarregado mensalmente, é aceito em mais de 1,5 mil estabelecimentos. As famílias que quiserem o benefício precisam: ter inscrição no Cadastro Único, não receber Bolsa Família do Governo Federal, possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa e contar com ao menos uma criança entre 0 e 4 anos.

"O Cartão Pequenos Cariocas objetiva alcançar famílias inscritas no CadÚnico que não recebam Bolsa Família e têm crianças de 0 a 4 anos. O foco desse cartão é a insegurança alimentar, o combate à fome. Só aqui em Bangu vamos distribuir mais de dois mil cartões. Esse projeto alcança cerca de 30 mil famílias. Além de um benefício, é uma oportunidade de escolha, de garantia de um direito para famílias mais vulneráveis", comentou a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.

Como retirar o cartão

As famílias com direito ao benefício são avisadas por WhatsApp sobre data e local para retirar o cartão, sem precisar fazer qualquer tipo de inscrição no programa, que usa o banco de dados do CadÚnico para identificar quem tem o perfil indicado. Para retirar o cartão, o responsável familiar, inscrito no Cadastro Único, deve apesentar um documento oficial de identificação com foto, que pode ser digital. Por meio do site Carioca Digital , as famílias também podem consultar se estão entre as beneficiadas, informando apenas o número de CPF.