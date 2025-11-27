Funcionários da Light atuaram para restabelecimento do serviço na Barra - Divulgação

Publicado 27/11/2025 08:25 | Atualizado 27/11/2025 08:27

Rio - Cerca de 10,5 mil endereços da Barra da Tijuca ficaram sem energia na madrugada desta quarta-feira (26). De acordo com informações divulgadas pela Light, o problema ocorreu devido a uma tentativa de furto de cabos na rede que atende a região. Criminosos incendiaram uma caixa subterrânea da empresa, o que danificou a estrutura e interrompeu o fornecimento de luz, por cerca de sete horas.

Entre janeiro e outubro de 2025, a Light registrou 502 ocorrências na rede, com 261 quilômetros de cabos furtados, concentradas principalmente em Copacabana, Ipanema e no Centro. O prejuízo estimado nesse período chegou a R$ 25,3 milhões. Em 2024, foram 351 casos, totalizando 77 mil metros de cabos subtraídos e R$ 9,5 milhões em perdas.

Para combater esse tipo de crime, a empresa mantém uma parceria com o Disque-Denúncia, incentivando a população a colaborar com informações anônimas sobre furtos e vandalismo. As denúncias podem ser feitas pelos números (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.