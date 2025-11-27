Funcionários da Light atuaram para restabelecimento do serviço na BarraDivulgação
Tentativa de furto de cabos deixa moradores da Barra sem luz
Criminosos incendiaram caixa subterrânea da Light
Tentativa de furto de cabos deixa moradores da Barra sem luz
Criminosos incendiaram caixa subterrânea da Light
Homem morre ao ser baleado no Complexo da Pedreira
Woorserlay Marcio Pereira foi atingido quando bandidos atiraram contra PMs que faziam patrulhamento na comunidade
Polícia realiza operação contra quadrilha que extorquia empresas em Duque de Caxias
Grupo obrigava companhias no entorno da Reduc a pagar valores mensais ao tráfico, sob diversas ameaças
PT nega suposta candidatura de Oruam para as eleições de 2026
Legenda afirmou que 'não houve qualquer contato institucional' com o rapper
Tiroteio na Cidade Alta fecha Avenida Brasil e afeta circulação de trens e ônibus
Segundo a Polícia Militar, agentes atuam no Complexo de Israel na 'Operação Barricada Zero'
Grupo Bimbo doa bibliotecas para escolas públicas do RJ
Doação faz parte do projeto ‘Mundo Mágico’ para despertar o gosto pela leitura em crianças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.