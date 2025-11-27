Barricadas em chamas na Cidade Alta - Rede Social

Barricadas em chamas na Cidade AltaRede Social

Publicado 27/11/2025 06:31

Rio - Um intenso tiroteio na Cidade Alta, na Zona Norte, provocou o fechamento da Avenida Brasil e afetou a circulação de trens e ônibus na manhã desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, agentes do 16ºBPM (Olaria) atuam no Complexo de Israel na "Operação Barricada Zero"



fotogaleria Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver barricadas em chamas, com grandes nuvens de fumaça. Esse é o quarto dia seguido da ação, que ocorre em diversos pontos do estado.

Além da Cidade Alta, as equipes também estão nas comunidades Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique Furquim Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá, todas na Zona Norte.

Segundo o Governo do Estado, criminosos tentaram impedir a entrada dos policiais, com pneus e objetos incendiados, no entanto, a situação foi estabilizada e as equipes da força-tarefa já estão na região.

Em Campinho, bandidos chegaram a atirar contra os agentes para impedir a entrada das equipes. Na região, um helicóptero da TV Globo flagrou bandidos armados fugindo pela área de mata em meio a operação.

Mano os traficantes fugindo pela mata pra fugir da operação policial no morro do Campinho e Fubá, zona norte do Rio de janeiro. pic.twitter.com/MA972kiA5F — Lolla Beatrice (@LollaBeatrice) November 27, 2025

Como medida preventiva, a Polícia Militar fechou a Avenida Brasil por aproximadamente uma hora, entre 4h20 e 5h30. Neste momento, a via está liberada nos dois sentidos.

A operação realiza ações de forma simultânea nos municípios de São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados. Desde o início da Barricada Zero, já foram removidas 1.168 toneladas de barricadas, sendo 358 toneladas apenas no último dia de trabalho.

No Complexo de Israel, em Cordovil, os militares apreenderam dois fuzis calibre 5.56mm. Além dos armamentos, dois criminosos acabaram presos. Já na comunidade da Mangueirinha, em Caxias, as equipes detiveram outro suspeito em flagrante. Com ele, foram encontrados uma pistola, drogas e dinheiro em espécie.



No Jardim Catarina, em São Gonçalo, diversos materiais estão sendo removidos, uma grande quantidade de drogas acabou apreendida e um bandido foi preso e conduzido à 74ª DP (Alcântara).

"Estamos avançando diariamente no nosso propósito de libertar as nossas comunidades. O Governo do Estado não cederá a qualquer tentativa de intimidação aos nossos agentes e os servidores públicos que estão trabalhando arduamente para remover essas barreiras que simbolizam a tentativa de controle do crime", afirmou o governador Claudio Castro.

Impactos



Segundo a Supervia, a circulação do ramal de Saracuruna sofreu alterações por cerca de uma hora, retomando a normalidade por volta das 6h40.



Já o Rio Ônibus informou que cinco linhas estão com seus itinerários desviados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros na região do Complexo de Israel. São elas:



335 Cordovil x Tiradentes

905 Irajá x Bonsucesso

940 Ramos x Madureira

775 Jardim América x Madureira

906 Jardim América x Caju

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quatro unidades da região da Cidade Alta mantêm o atendimento à população, porém, as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Já a Secretaria Municipal de Educação informou que oito escolas suspenderam as aulas devido a operação.

Comunidades com operação

- Cidade Alta

- Pica-Pau

- Kelsons

- Quitungo

- Tinta

- Dourados

- Dique

- Furquim Mendes

- Guaporé

- Campinho

- Fubá



Caxias



- Lixão (Pavimentação)

- Mangueirinha

- Vila Ideal



Nova Iguaçu



- Ben 10

- ⁠Inferninho



Mesquita

- Sebinho



Queimados

- São Simão (pavimentação)

- ⁠caixa D’água (pavimentação)



Japeri

- Lagoa do sapo

- ⁠São Jorge



São Gonçalo

- Jardim Catarina

Saiba mais sobre a Operação Barricada Zero