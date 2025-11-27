Com patrocínio do Grupo Bimbo, escolas e instituições públicas de cidades do Rio de Janeiro recebem doação de livros - Divulgação

Com patrocínio do Grupo Bimbo, escolas e instituições públicas de cidades do Rio de Janeiro recebem doação de livrosDivulgação

Publicado 27/11/2025 06:00

O projeto “Mundo Mágico”, que acontece entre os dias 20 de outubro e 15 de dezembro, nas cidades do Rio de Janeiro, São Gonçalo e São Pedro da Aldeia, irá promover uma ação cultural e educativa que consiste na doação de estruturas completas de bibliotecas, acompanhadas de livros, fantoches, jogos e brinquedos culturais, além da realização de oficinas de leitura e contação de histórias gratuitas.

O projeto tem como objetivo promover o acesso à leitura e estimular o imaginário infantil, beneficiando crianças de 4 a 12 anos em escolas públicas e instituições sem fins lucrativos das três cidades do estado do Rio de Janeiro. As atividades também visam aproximar as crianças do universo artístico, despertando emoções, curiosidade e encantamento por meio da literatura.



De acordo com dados da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2024, mais da metade da população brasileira não lê sequer uma parte de um livro ao longo de um trimestre do ano. Esse cenário reforça a relevância de iniciativas que estimulam o contato com livros desde a infância, principalmente em espaços públicos e sociais.



O projeto ‘Mundo Mágico’ vai percorrer escolas e instituições sem fins lucrativos. Para cada biblioteca doada, será realizada uma oficina de leitura e contação de histórias. Desta forma, o projeto desperta nas crianças o interesse pela leitura através de oficinas participativas e lúdicas, onde elas serão instrumento de imersão do espectador na atividade de difusão da contação de histórias e da leitura. As oficinas mexem com as emoções imediatas do espectador, do riso ao incerto, tornando as atividades de leitura e contação de histórias um instrumento de fascínio que une as crianças ao artista.



Segundo especialistas, a leitura e a contação de histórias não só fortalecem os vínculos afetivos entre adultos e crianças, como também contribuem para o avanço de habilidades fundamentais nesta fase da vida, sejam cognitivas, emocionais, linguísticas ou sociais. Crianças que têm contato diário com leitura apresentam avanços significativos no desenvolvimento da linguagem oral e da capacidade de concentração.



O projeto é patrocinado pelo Grupo Bimbo e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



Sobre a Bimbo Brasil: Maior panificadora do mundo, que faz parte da história dos brasileiros e transforma o dia das famílias com alimentos saborosos e nutritivos, o Grupo Bimbo no Brasil é líder no segmento de panificação há mais de 20 anos e está presente nos lares de milhares de brasileiros, produzindo receitas como pães, bisnagas, bolos, snacks doces e salgados. Dona de marcas icônicas como Pullman, Plusvita, Artesano, Ana Maria, Takis, Pingüinos, Crocantíssimo e RAP10, seu propósito é nutrir um mundo melhor e, por ele, são norteados as tomadas de decisão e ações da companhia. No Brasil, a companhia conta com mais de 5 mil colaboradores e 10 unidades fabris, que abastecem mais de 70 mil clientes. No mundo, o Grupo Bimbo fabrica e distribui quase 13 mil produtos espalhados por mais de 100 marcas, em 39 países.