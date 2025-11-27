Rio – O Partido dos Trabalhadores (PT) negou os boatos que circulam nas redes sociais envolvendo uma suposta candidatura do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, de 25 anos, para as eleições de 2026. Segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (26) pelas executivas estadual e municipal da legenda, não houve "qualquer contato institucional" sobre o assunto.
"O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro informa que desconhece totalmente a informação veiculada sobre visita ou qualquer tratativa envolvendo o artista Oruam para eventual candidatura em 2026. Não houve reunião, diálogo formal ou qualquer contato institucional sobre esse tema", diz a nota.
O PT também afirmou que o seu processo de candidaturas é "democrático, transparente e conduzido de forma coletiva", seguindo "rigorosamente as normas internas do partido". "Qualquer informação oficial sobre esses processos será comunicada exclusivamente pelos canais institucionais do PT."
Polêmicas do rapper
Oruam acumula controvérsias ao longo de sua trajetória. No último mês de julho, ele foi flagrado por policiais em sua casa junto com um adolescente conhecido como "Menor Piu", considerado braço direito do traficante Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho. Durante a abordagem, o rapper e outras oito pessoas xingaram os agentes e os atacaram com pedras.
Ele se entregou um dia depois, em 22 de julho, mas deixou a cadeia em 29 de setembro, após a sua prisão ser revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na decisão, o ministro Joel Ilan Paciornik observou que o decreto de prisão preventiva teve fundamentação insuficiente, em princípio, para a imposição da segregação antecipada.
Já em fevereiro, Oruam também foi preso quando as autoridades encontraram Yuri Pereira Gonçalves, procurado por participar de organização criminosa, dentro da sua casa, uma mansão no Joá, Zona Oeste do Rio. Apesar disso, o rapper acabou liberado ao assinar um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).
