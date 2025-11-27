O rapper Oruam tem 25 anos - Érica Martin / Agência O Dia

O rapper Oruam tem 25 anosÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/11/2025 07:38

Rio – O Partido dos Trabalhadores (PT) negou os boatos que circulam nas redes sociais envolvendo uma suposta candidatura do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, de 25 anos, para as eleições de 2026. Segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (26) pelas executivas estadual e municipal da legenda, não houve "qualquer contato institucional" sobre o assunto.

"O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro informa que desconhece totalmente a informação veiculada sobre visita ou qualquer tratativa envolvendo o artista Oruam para eventual candidatura em 2026. Não houve reunião, diálogo formal ou qualquer contato institucional sobre esse tema", diz a nota.

O PT também afirmou que o seu processo de candidaturas é "democrático, transparente e conduzido de forma coletiva", seguindo "rigorosamente as normas internas do partido". "Qualquer informação oficial sobre esses processos será comunicada exclusivamente pelos canais institucionais do PT."

Polêmicas do rapper

Oruam acumula controvérsias ao longo de sua trajetória. No último mês de julho, ele foi flagrado por policiais em sua casa junto com um adolescente conhecido como "Menor Piu", considerado braço direito do traficante Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho. Durante a abordagem, o rapper e outras oito pessoas xingaram os agentes e os atacaram com pedras