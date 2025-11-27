Moradores do Complexo da Pedreira têm sofrido com rotina de violência - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/11/2025 08:21

Rio - Um homem morreu ao ser baleado, nesta quarta-feira (26), durante um ataque de criminosos, no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Woorserlay Marcio Pereira chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu horas depois que uma mulher foi morta a tiros , em uma tentativa de assalto próxima à região.

Segundo a Polícia Militar, parentes relataram que Woorserlay Marcio foi baleado em uma rua do Complexo da Pedreira, quando criminosos atiraram contra uma equipe que realizava um patrulhamento na comunidade em um veículo blindado. O 41ª BPM (Irajá) esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, para onde familiares socorreram a vítima, e confirmaram a morte do homem.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte da vítima. Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Woorserlay Marcio.

Ainda de acordo com a PM, os agentes atuavam na comunidade para localizar criminosos envolvidos na morte de Michele Pinheiro de Almeida, horas antes. O crime aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Acari, quando ela estava dirigindo e sofreu uma tentativa de assalto. A mulher foi baleada e acabou morrendo no local. O caso também é investigado pela DHC.

Moradores sofrem com rotina de violência