Pés de maconha apreendidos tinham 50 cm de alturaDivulgação / PMERJ

Publicado 27/11/2025 10:14 | Atualizado 27/11/2025 10:17

Rio – Policiais militares prenderam um homem e apreenderam 11 pés de maconha que estavam sendo cultivados em um imóvel, na Rua Amélia Alves Lustosa, no bairro São Luiz, Volta Redonda, do Sul Fluminense, nesta quarta-feira (26).

De acordo com a corporação, as plantas tinham aproximadamente 50 cm de altura e ficavam em um cômodo climatizado.

A identidade do preso, que vai responder pelo crime de tráfico de drogas, não foi divulgada.

Os PMs registraram o caso na 93ª DP (Volta Redonda).



