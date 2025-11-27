Pés de maconha apreendidos tinham 50 cm de alturaDivulgação / PMERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Policiais militares prenderam um homem e apreenderam 11 pés de maconha que estavam sendo cultivados em um imóvel, na Rua Amélia Alves Lustosa, no bairro São Luiz, Volta Redonda, do Sul Fluminense, nesta quarta-feira (26).
fotogaleria
Onze pés de maconha foram apreendidos - Divulgação / PMERJ
Pés de maconha apreendidos tinham 50 cm de altura - Divulgação / PMERJ
De acordo com a corporação, as plantas tinham aproximadamente 50 cm de altura e ficavam em um cômodo climatizado.
A identidade do preso, que vai responder pelo crime de tráfico de drogas, não foi divulgada.
Os PMs registraram o caso na 93ª DP (Volta Redonda). 