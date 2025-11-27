Pés de maconha apreendidos tinham 50 cm de alturaDivulgação / PMERJ
PM apreende 11 pés de maconha dentro de imóvel em Volta Redonda
Homem foi preso
Operação Contenção prende líder de invasões do CV a comunidades da Zona Oeste
Criminoso conhecido como 'Bradock' é apontado como 'matador de polícia' e era procurado por latrocínio de agente penal
Polícia prende foragido por homicídio e integrante de facção criminosa em Três Rios
Além dos detidos, agentes apreenderam armas, munições, pentes e outros materiais
PF faz operação contra produção ilegal de Mounjauro no Rio e em mais três estados
Investigações também revelaram a comercialização do material por meio de plataformas digitais
Tentativa de furto de cabos deixa moradores da Barra sem luz
Criminosos incendiaram caixa subterrânea da Light
Homem morre ao ser baleado no Complexo da Pedreira
Woorserlay Marcio Pereira foi atingido quando bandidos atiraram contra PMs que procuravam envolvidos em outra morte, horas antes
