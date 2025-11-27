Além dos detidos, agentes apreenderam armas, munições e outros materiais - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/11/2025 09:27

Rio - Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira (26) em Vila Isabel, Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense. Segundo a Polícia Militar, um deles é apontado como armeiro de uma facção criminosa enquanto o outro estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

Ainda de acordo com a corporação, no interior do imóvel, policiais do 38° BPM encontraram diversos materiais utilizados para manutenção e montagem de armamentos, além de três pistolas, simulacro de fuzil, grande quantidade de munições e aparelho celular.

Os suspeitos foram encaminhados à 108ª Delegacia Policial (Três Rios), onde os agentes registraram a ocorrência.