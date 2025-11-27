Bradock tinha mandados de prisão pelo latrocínio do policial penal Henry dos Santos OliveiraDivulgação/Portal dos Procurados

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (27), um criminoso apontado como responsável por invasões do Comando Vermelho em comunidades da Zona Oeste. Carlos Antonio Gomes Junior, o Bradock ou Jota, foi localizado na Vila Kennedy, em mais uma etapa da Operação Contenção, realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O bandido é conhecido como "matador de polícia" e contra ele havia mandados de prisão pelo morte de um policial penal
De acordo com as investigações, Bradock era braço direito de Rodney Lima de Freitas, o RD, que financia e impulsiona a expansão territorial na Zona Oeste. Carlos Antonio coordenava a "Tropa do RD" em invasões a comunidades da região dominadas por bandidos rivais. O grupo já agiu em áreas de milícia de Campo Grande e Santa antes de se aliar ao CV e, desde então, se tornou o mais violento da expansão da facção. 
A "Tropa do RD" é responsável por invasões estruturadas com armamento de guerra, ataques em grande escala contra comunidades dominadas pela milícia, deslocamentos táticos de homens armados para tomada de territórios, avançar a fronteira territorial do Comando Vermelho e provocar confrontos. Nos últimos meses, o grupo concentrou os ataques principalmente na região da favela da Carobinha, onde ocorreram confrontos. 
Jota também comandava o avanço do Comando Vermelho na tomada de territórios e integrava ações para consolidar o poder da facção na região. O bandido é conhecido como "matador de polícia" e contra ele havia mandados de prisão pelo latrocínio do policial penal Henry dos Santos Oliveira, 51, em Santa Cruz. O crime aconteceu em dezembro de 2024, quando o agente passava de motocicleta e presenciou um assalto em um depósito de bebidas, próximo à comunidade do Antares. 
Na ocasião, a vítima tentou abordar um dos criminosos que estava do lado de fora do estabelecimento e os que estavam dentro do depósito saíram e atiraram diversas vezes contra ele, que morreu no local. Os bandidos ainda roubaram a arma do agente antes de fugir em um carro. Alguns do assaltantes estavam com o rosto coberto e vestiam uniforme de apoiadores de tráfego, parecidos com os de funcionários da CET-Rio. Na ação, um idoso também morreu
Nas últimas horas desta quinta-feira, após a constante movimentação por áreas dominadas pela facção, o setor de inteligência da Polícia Cvil identificou onde Bradock estava escondido e se preparando para novas invasões em áreas controladas por grupos de milicianos na Zona Oeste. Equipes da DRF e da Core realizaram um cerco tático e conseguiram prender o bandido na Vila Kennedy.
Para a Polícia Civil, a prisão de Bradock representa "um golpe direto no núcleo de expansão armada do Comando Vermelho" e destaca que "sem sua presença, o CV perde capacidade de ofensiva rápida, de tomadas de território e de coordenação de ataques estruturados, gerando um impacto imediato na redução de incursões armadas na Zona Oeste". 
 
