Operação mira produção clandestina de remédio usado para emagrecimento - Divulgação

Publicado 27/11/2025 09:09

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (27), a "Operação Slim", contra uma quadrilha dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, conhecido comercialmente como Mounjaro, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade.



Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos suspeitos. Até o momento, as equipes já apreenderam diversos relógios.



Segundo investigações, o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando embalagem, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular. Os agentes encontraram indícios de produção em série em escala industrial, prática proibida para estabelecimentos de manipulação.



A apuração também revelou a comercialização do material por meio de plataformas digitais, sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor. Além disso, estratégias de marketing digital induziam o público a acreditar que a produção rotineira da Mounjauro seria permitido.



Ainda segundo a PF, as medidas cumpridas nesta quinta visam interromper a atividade ilícita, identificar os responsáveis pela cadeia de produção e distribuição e recolher documentos, equipamentos e insumos que auxiliem na análise laboratorial e perícia técnica dos materiais apreendidos.



A operação conta com o apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.