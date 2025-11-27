Ação aconteceu nesta quinta-feira (27) - Divulgação

Rio - Nove estruturas foram desmontadas em uma ação de ordenamento urbano na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, realizada pela Subprefeitura de Jacarepaguá e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) nesta quinta-feira (27).

A operação se concentrou em áreas abaixo dos dois viadutos que cruzam o Rio Arroio Fundo e na pista lateral da Avenida Ayrton Senna, onde construções irregulares vinham sendo montadas.



De acordo com a Prefeitura, das nove estruturas removidas, cinco eram barracos de lona e madeira na área de mata e outras quatro estavam instaladas sob os viadutos. Durante a vistoria, foram apreendidos 20 objetos perfurocortantes, além de misturadores e acessórios usados para consumo de drogas. Cerca de cinco toneladas de lixo também foram retiradas do local.



A operação contou com apoio da Comlurb, Guarda Municipal e Polícia Militar.