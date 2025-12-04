Publicado 04/12/2025 00:00

A decisão da União Europeia de proibir importações de gás russo até 2027 surge no dia seguinte à fala de Vladimir Putin, que disse estar “pronto para a guerra” com a Europa. No tabuleiro global, o tic-tac das tensões acelera — e resta saber se assistimos a uma nova Guerra Fria ou ao risco real de um confronto direto.

A comissão do Senado aprovou o aumento da taxação sobre fintechs e casas de aposta, num esforço para ajustar regras a um mercado que cresceu sem amarras. A medida evidencia um desafio maior: num ambiente dominado por gigantes digitais, o país ainda busca equilíbrio entre arrecadação, competição e inovação capaz de sobreviver à concentração do setor.