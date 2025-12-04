Incêndio de grandes proporções atingiu o pavilhão 43 da Ceasa. Imagem desta quarta-feira (3)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
O caso está sendo investigado pela 27ªDP (Vicente de Carvalho). A Polícia Civil informou que, devido a existência de focos de incêndio, os peritos aguardam o trabalho do Corpo de Bombeiros. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Por meio de nota, a Ceasa informou que não há risco de desabastecimento e o mercado funciona normalmente, com exceção do pavilhão 43, que permanece parcialmente interditado. Dos 50 boxes, 28 foram atingidos, enquanto os demais seguem operando.
A central destacou que o abastecimento de alimentos na capital e em diversas regiões do estado segue plenamente garantido. O incêndio não comprometeu o fluxo de entrada e saída de produtos, e o mercado segue aberto ao público e aos comerciantes.
“A Ceasa/RJ reforça que não há previsão de aumento de preços em razão do incidente. Isso se deve ao fato de que a área afetada representa uma parte específica da Central, que não concentrava produtos capazes de gerar desabastecimento, além de o recebimento de caminhões permanecer normalizado”, disse a nota.
Responsável pelo abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, a Região Metropolitana, a Região Serrana e diversos municípios do interior, a Ceasa recebe entre 500 e 600 caminhões de carga por dia. Por mês, aproximadamente 120 mil toneladas de alimentos são escoados.
“A administração da Ceasa/RJ reforça que permanecerá adotando as medidas necessárias para garantir o pleno funcionamento da Central e a segurança de todos”, finalizou a nota.
