Mulher ficou presa na maçaneta do carro em movimento em Itaguaí - Reprodução

Publicado 04/12/2025 09:46

Rio - Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (3), por arrastar a própria filha, presa em um carro em movimento, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Policiais civis encontraram o suspeito enquanto ele participava de um campeonato de futebol amador na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.

O crime ocorreu em outubro de 2024. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, tentou conversar com o pai e se aproximou de seu veículo. No momento em que ela segurou a maçaneta, o homem arrancou com o automóvel, arrastando a filha por metros. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Uma câmera de segurança flagrou a mulher correndo, presa ao carro, e caindo no chão em seguida. Após o crime, a vítima registrou o caso na 50ª DP (Itaguaí). Os agentes descobriram que o homem se escondeu na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste.

Durante a investigação, os policiais analisaram câmeras de segurança, ouviram testemunhas e pediram a prisão preventiva do suspeito.

Um ano depois, o pai foi encontrado enquanto participava de um torneio de futebol. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão por tentava de homicídio.