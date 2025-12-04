Criminoso foi preso após abordagem de agentes da Segurança Presente - Reprodução

Criminoso foi preso após abordagem de agentes da Segurança PresenteReprodução

Publicado 04/12/2025 10:38

Rio - Um homem de 61 anos foi preso por estupro de vulnerável, no Centro de Niterói, nesta quarta-feira (3). O criminoso, que era considerado foragido, já tinha 17 passagens e um mandado de prisão em aberto pelo crime de abuso contra menores de idade, com dez anos de pena ainda pendentes.

A prisão ocorreu depois que os agentes do Segurança Presente identificaram um caminhão sem placa estacionado de forma irregular na Rua Visconde de Sepetiba. Ao ser abordado, o motorista afirmou que não estava com os documentos, mas a carteira de habilitação foi encontrada dentro de sua bolsa. Com o documento, a equipe identificou o mandado em aberto e decretou a prisão.

fotogaleria

Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 2015, na Praia de Itaipu, em Niterói. O acusado era primo da vítima, que tinha 10 anos na época dos abusos. A criança decidiu relatar o caso para uma tia, o que deu início à investigação.

Entre as anotações criminais estão ameaça, violência contra a mulher, porte ilegal de arma, crime ambiental, roubo e furto. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói).