Clinicas mantinham produtos fora da validade - Divulgação

Clinicas mantinham produtos fora da validadeDivulgação

Publicado 04/12/2025 09:54

Rio - Uma clínica de estética no Centro do Rio foi interditada nesta quarta-feira (3) por não ter cumprido determinação para que fizesse adequações estruturais no espaço. No local, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) também identificaram condições sanitárias precárias.

Ainda ao longo da operação, batizada de "Afrodite", em referência à deusa grega da beleza, foram encontrados medicamentos, manipulados por uma farmácia de Santo André (SP), destinados ao preenchimento cutâneo, sem qualquer comprovação de vínculo com pacientes.

A fiscalização ocorreu de forma simultânea em três endereços, após denúncias registradas pela Central 1746. Foram vistoriadas unidades de estética no Centro e na Barra da Tijuca, além de uma clínica, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. Em todos os estabelecimentos houve identificação de irregularidades, como ausência de licença sanitária compatível, presença de medicamentos vencidos e realização de procedimentos invasivos por profissionais sem autorização. As multas aplicadas somam mais de R$ 20 mil.



A situação mais grave foi verificada na unidade do Centro, que foi interditada e multada em mais de R$ 4 mil. Os fiscais também apreenderam 42 frascos e ampolas de um produto irregular utilizado para preenchimento cutâneo.

No espaço de Vila Valqueire, os agentes apreenderam 35 medicamentos, alguns deles com validade expirada. O estabelecimento, que não possuía licença sanitária adequada, foi multado em R$ 11 mil. Uma das salas de procedimento não tinha água corrente na pia, e o responsável técnico não possuía autorização para realizar aplicações injetáveis.



Na Barra da Tijuca, a clínica foi autuada por possuir um equipamento de laser sem registro na Anvisa, que acabou interditado. Os fiscais também apreenderam 58 frascos e ampolas de medicamentos manipulados sem vínculo comprovado com pacientes. A licença sanitária da clínica não previa autorização para procedimentos invasivos. A multa aplicada foi de aproximadamente R$ 10 mil.

O Ivisa-Rio vai comunicar à Anvisa sobre a irregularidade envolvendo a farmácia manipuladora. Também será enviada notificação ao Conselho Regional de Biomedicina sobre o exercício de atividades invasivas pela clínica.

