Adriano Fernandes Castro foi preso por agentes da DDPAReprodução

Publicado 04/12/2025 08:19

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (4), um homem que matou e jogou o corpo de uma cuidadora de idosos no Rio Acari, na Zona Norte. Flávia Ferreira Dornelles, de 38 anos, tinha desaparecido após deixar o trabalho na Tijuca, no último dia 29.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), câmeras de segurança mostraram a mulher esperando uma pessoa em frente ao prédio que trabalhava. As imagens a flagraram entrando em um veículo, modelo Volkswagen Voyage prata. Após isso, ela não foi mais vista.

O marido de Flávia registrou o desaparecimento da companheira na noite do último dia 30. Na mesma data, o corpo da cuidadora de idosos foi encontrado dentro do Rio Acari, próximo à Avenida Prefeito Sá Lessa. Os exames do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram a identificação.

As diligências começaram e os agentes descobriram que o automóvel que Flávia entrou estava no nome de Adriano Fernandes Castro, de 41 anos. O homem era amigo da vítima.

Segundo a Polícia Civil, durante horas de interrogatório, Adriano mentiu diversas vezes, criando diferentes versões do fato, até confessar o crime. Ele disse que estrangulou Flávia, dentro de um estabelecimento no bairro Sampaio, também na Zona Norte, depois de uma discussão. Em seguida, o homem botou o cadáver no porta-malas e o abandonou no Rio Acari.

Os policiais descobriram que o suspeito e a mulher vinham discutindo recentemente por causa do Voyage, que Flávia tentava comprar, mas que a documentação estava no nome de Adriano. Uma amiga da vítima contou que eles estavam em um relacionamento extraconjungal há um ano e a relação era marcada por brigas.

A DDPA representou pela prisão temporária do homem, aceita pela Justiça do Rio nesta quinta-feira (4). Ele foi detido depois do depoimento. Adriano responderá por feminicídio e ocultação de cadáver.