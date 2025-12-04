Ronald enviou uma foto armado para a irmã da vítima - Divulgação

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (3), Ronald Bezerra da Silva, de 26 anos, por perseguição e ameaça contra a ex-namorada, no bairro Cosmorama, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem chegou a ir à residência da vítima e danificar a lataria da sua moto, escrevendo com uma faca "Eu te amo".



Em depoimento, a mulher revelou que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de 1 ano e estavam separados desde 14 de novembro. No entanto, ela vinha sendo ameaçada de morte constantemente.



Bloqueado das redes sociais, Ronald passou a enviar vários Pix de centavos com mensagens intimidadoras à vítima. "O que você fez comigo não tem perdão, eu vou te matar. Pode ficar tranquila, quando você menos esperar vai tomar um susto, quem tiver com você também", disse em um dos textos.