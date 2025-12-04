Ronald enviou uma foto armado para a irmã da vítimaDivulgação
Em depoimento, a mulher revelou que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de 1 ano e estavam separados desde 14 de novembro. No entanto, ela vinha sendo ameaçada de morte constantemente.
Bloqueado das redes sociais, Ronald passou a enviar vários Pix de centavos com mensagens intimidadoras à vítima. "O que você fez comigo não tem perdão, eu vou te matar. Pode ficar tranquila, quando você menos esperar vai tomar um susto, quem tiver com você também", disse em um dos textos.
Na última segunda (1°), ele mandou um recado para a irmã da ex, com uma foto armado. "Entrei para o crime de novo por causa dela, ela vai pagar caro por tudo, tô cheio de ódio, isso não vai ficar assim", disse.
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. Segundo a distrital, o autor tem outros registros por violência contra a mulher com outra vítima diferente.
