Armamento apreendido durante as buscas na residência de um dos investigados - Divulgação

Publicado 04/12/2025 07:31 | Atualizado 04/12/2025 11:35

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (4), a "Operação Craf Falso", contra um esquema de falsificação de documentos públicos empregados para viabilizar a compra irregular de armas. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra os investigados na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, no Jardim América, Zona Norte, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Até o momento, as equipes prenderam dois homens em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, outros dois armamentos foram apreendidos.



Investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) identificaram o uso de Certificados de Registro (CRs), Certificados de Registro de Arma de Fogo (Crafs) e identidades militares falsificados, utilizados pelos investigados para simular a regularidade de compras de armas perante lojistas e CACs. A ação tem como objetivo apreender documentos, mídias e outros elementos que possam aprofundar a elucidação do esquema.