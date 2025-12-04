Fim de semana será de céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 04/12/2025 09:10 | Atualizado 04/12/2025 09:40

Rio — Depois de dias com predomínio de nuvens e chuva, o Rio se prepara para o primeiro fim de semana de dezembro, que será marcado por ausência de precipitações e temperaturas mais altas, segundo o Alerta Rio.

Nesta quinta-feira (4), o tempo ainda segue fechado, com céu nublado e chuva fraca durante a manhã e à tarde, além de temperaturas entre 19°C e 29°C. A nebulosidade permanece, mas já sem previsão de precipitações nos dias seguintes.

A partir de sexta-feira (5), a mudança começa a ser sentida. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá céu nublado a parcialmente nublado, mas sem chuva, e temperatura variando entre 17°C e 30°C. O tempo mais firme abre caminho para um fim de semana de calor.

O sábado (6) deve ser de céu parcialmente nublado e sem chuva, com ventos moderados a fortes ao longo do dia. A máxima prevista é de 31°C, e a mínima de 18°C. Apesar dos ventos mais intensos, o dia deve ser de tempo estável e propício para atividades ao ar livre.

Já o domingo (7) será o dia mais quente do período. A previsão indica céu parcialmente nublado, tempo firme e elevação nas temperaturas, que podem chegar a 34°C, com mínima de 17°C. O calor deve marcar o último dia do fim de semana, sem expectativa de chuva.