Fim de semana será de céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvaReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
Fim de semana no Rio será de tempo firme e temperaturas elevadas
A partir de sexta-feira (5), não deve mais chover na cidade, e calor retorna
Combate a incêndio na Ceasa já ultrapassa 30 horas
Pavilhão segue parcialmente interditado
Polícia prende homem que matou e jogou corpo de cuidadora de idosos no Rio Acari
Flávia Ferreira Dornelles, de 38 anos, havia desaparecido após deixar o trabalho na Tijuca
Polícia Civil faz operação contra falsificação de documentos para compra de armas
Até o momento, as equipes prenderam um homem em flagrante. Além disso, outros dois armamentos foram apreendidos
Homem que enviava Pix com ameaças a ex-namorada é preso em Nova Iguaçu: 'Eu vou te matar'
Ronald Bezerra chegou a mandar uma foto armado para a irmã da vítima
