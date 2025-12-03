Publicidade
Fotos: veja os carros dos bandidos apreendidos em operação no Complexo do Chapadão
Investigações apontaram que Gogó de Guadalupe funciona como um 'bunker' de veículos alvos de criminosos
Rio - A Polícia Civil apreendeu 12 carros e 12 motos durante uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, nesta quarta-feira (3). De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CA), a comunidade do Gogó de Guadalupe funciona como um 'bunker' para onde são levados os veículos alvos dos bandidos do Comando Vermelho (CV).
Um dos automóveis apreendidos é um SUV blindado com uma seteira - abertura feita no para-brisas usada para os bandidos atirarem de dentro do carro. Ainda na incursão, 10 bandidos foram presos e dois mortos.
