Fotos: veja os carros dos bandidos apreendidos em operação no Complexo do Chapadão
Rio de Janeiro

Fotos: veja os carros dos bandidos apreendidos em operação no Complexo do Chapadão

Investigações apontaram que Gogó de Guadalupe funciona como um 'bunker' de veículos alvos de criminosos

Rio - A Polícia Civil apreendeu 12 carros e 12 motos durante uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, nesta quarta-feira (3). De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CA), a comunidade do Gogó de Guadalupe funciona como um 'bunker' para onde são levados os veículos alvos dos bandidos do Comando Vermelho (CV).
Operação Torniquete foi realizada pela DRFA-CA
SUV blindado apreendido na operação tinha seteiras
Gogó de Guadalupe funcionaria como 'bunker' de carros alvos dos bandidos
Gogó de Guadalupe funcionaria como 'bunker' de carros alvos dos bandidos - Érica Martin / Agência O Dia
Carros apreendidos foram alvos de bandidos do CV - Érica Martin / Agência O Dia
Carros apreendidos foram alvos de bandidos do CV - Érica Martin / Agência O Dia
Policiais apreenderam 20 carros durante operação no Chapadão - Érica Martin / Agência O Dia
SUV blindado apreendido na operação tinha seteiras - Érica Martin / Agência O Dia
SUV blindado apreendido na operação tinha seteiras - Érica Martin / Agência O Dia
Policiais apreenderam 20 carros durante operação no Chapadão - Érica Martin / Agência O Dia
Policiais apreenderam 20 carros durante operação no Chapadão - Érica Martin / Agência O Dia
Policiais cumpriram mandados de prisão em operação no Chapadão - Érica Martin / Agência O Dia
Policiais cumpriram mandados de prisão em operação no Chapadão - Érica Martin / Agência O Dia
Um dos automóveis apreendidos é um SUV blindado com uma seteira - abertura feita no para-brisas usada para os bandidos atirarem de dentro do carro. Ainda na incursão, 10 bandidos foram presos e dois mortos.
