O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Rosinei Coutinho/STF
Moraes fala em 'estado paralelo' e infiltração do crime organizado na política do Rio
Ministro decretou a prisão de Bacellar após a Polícia Federal (PF) apontar que ele vazou informações da Operação Zargun, que prendeu o então deputado estadual TH Joias
Gil, João Gomes, Ney Matogrosso... Réveillon no Rio terá 13 palcos pela cidade e 70 atrações
Depois da última virada com problemas com fumaça, queima de fogos terá novo esquema
Mapa dos Grupos Armados do Rio revela avanço do CV, recuo da milícia e TCP como '3ª força'
Pesquisa aponta que cerca de 4 milhões de moradores da Região Metropolitana viveram sob controle ou influência de criminosos em 2024
Homem com mandado em aberto por estupro de vulnerável é preso em Niterói dez anos após crime
Criminoso, que já tinha 17 passagens pela polícia, abusou de uma prima que era menor de idade na época do fato
Clínica de estética no Centro do Rio é interditada por irregularidades
Ação conjunta da Seop e do Ivisa-Rio identificou medicamentos vencidos, equipamentos irregulares e profissionais sem autorização em três estabelecimentos; multas passam dos R$ 20 mil
Pai é preso por arrastar filha com carro em movimento por rua de Itaguaí
Homem responderá por tentativa de homicídio
Pavilhão segue interditado um dia depois de incêndio atingir a Ceasa
Bombeiros ainda atuam no combate às chamas
