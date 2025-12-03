Mulheres foram presas em flagrante no escritório clandestino batizado como Sala da Magia - Reprodução

Publicado 03/12/2025 17:50

A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira (2), uma central clandestina de telemarketing em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e prendeu 21 mulheres por estelionato religioso.

De acordo com a 63ª DP (Japeri), as suspeitas atuavam em esquema semelhante ao de um call center profissional. Elas trabalhavam em baias e utilizavam dois celulares para ligar para pessoas de diversos estados. O objetivo era oferecer “orações personalizadas” em troca de depósitos bancários ou Pix.

“Elas tinham a função de captar as vítimas, identificar as suas principais vulnerabilidades, como estado de saúde, profissional ou de relacionamento, e ludibriá-las a fazer transferências bancárias ou Pix com o fim de receberem supostas orações”, descreveu o delegado Tiago Venturini, titular da 63ª DP.

Os policiais preservaram o local para perícia, que localizou diversas provas do esquema criminoso: "Foram apreendidos documentos como roteiro [com o que ser dito às vítimas], folha de ponto, metas de produtividade e premiações adicionais com o fim de aumentar o ganho dessa atividade ilícita", acrescentou Venturini, lembrando que as presas atuavam apenas como atendentes: "As investigações continuam no sentido de identificar e qualificar os responsáveis por esse estabelecimento clandestino".

Os agentes apreenderam todo o material encontrado, assim como os celulares, e encaminharam as acusadas à sede da 63ª DP, onde elas receberam voz de prisão em flagrante. Na sequência, foram levadas a uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).