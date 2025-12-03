Sistema de câmeras emitiu 60 alertas para acompanhamento em tempo real dos veículos dos suspeitosReprodução/Civitas
Polícia apreende 700 kg de maconha na Zona Norte com auxílio da central de câmeras da Prefeitura
Monitoramento de carros suspeitos durou cerca de 20 dias
PF encontra R$ 90 mil em espécie no carro de Rodrigo Bacellar
Três celulares também foram apreendidos e vão passar por perícia. Defesa do presidente da Alerj nega acusações
Polícia apreende 700 kg de maconha na Zona Norte com auxílio da central de câmeras da Prefeitura
Monitoramento de carros suspeitos durou cerca de 20 dias
Polícia prende homem que atropelou o marido da amante em Nova Iguaçu
Edson Moreira da Silva tinha um relacionamento amoroso com a mulher de Josiel Barreto Dias, que está internado em estado gravíssimo
Rodrigo Bacellar vai passar a noite na sede da Polícia Federal
Decisão sobre a manutenção ou não da prisão do presidente da Alerj precisará ser submetida ao plenário da Casa Legislativa
Julgamento de inspetor penitenciário acusado de matar torcedor do Flu é adiado novamente
Discussão por causa de uma pizza teria motivado o crime, ocorrido em abril de 2023, em um bar no entorno do estádio do Maracanã
Exploração da fé: mulheres são presas por oferecer orações em troca de Pix na Baixada
Polícia apreendeu em central clandestina de telemarketing, em Nilópolis, registros de folha de ponto, metas de produtividade e premiações adicionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.