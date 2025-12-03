Sistema de câmeras emitiu 60 alertas para acompanhamento em tempo real dos veículos dos suspeitos - Reprodução/Civitas

Publicado 03/12/2025 20:35 | Atualizado 03/12/2025 22:36

fotogaleria Rio – A Polícia Civil apreendeu 700 kg de maconha no interior de um galpão no bairro de Ramos, na Zona Norte. A ação, realizada nesta terça-feira (2), teve auxílio fundamental da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio.

No dia 13 de novembro, equipes da 33ª DP (Realengo), da 17ª DP (São Cristóvão) e Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) solicitaram que a Civitas monitorasse dois carros suspeitos. Desde então, o sistema registrou 60 alertas, o que permitiu aos agentes acompanharem os deslocamentos dos veículos em tempo real e identificarem uma rotina de circulação.

A partir desse acompanhamento, os policiais chegaram ao galpão, localizado no número 217 da Rua João Torquato, onde encontraram o material entorpecente, destinado ao abastecimento das favelas do Complexo da Maré, e os dois veículos, utilizados na entrega das drogas nas comunidades. Não houve prisões.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem para identificação dos responsáveis pelo local e pelas drogas.