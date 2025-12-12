O curso técnico em Enfermagem é reconhecido pelo MEC e autorizado pela SEEDUC. Além dele, a instituição oferece cursos de curta duração na área da saúde, como especializações e qualificações e cursos livres, que emitem certificado de participação - Divulgação

Publicado 12/12/2025 03:00 | Atualizado 12/12/2025 17:32

A poucos metros da estação Uruguaiana do metrô, no coração do Centro do Rio, a Escola Técnica Nutrix vem se consolidando como referência no ensino de enfermagem. Com turmas reduzidas e metodologia que prioriza a prática desde o primeiro dia de aula, a instituição prepara profissionais para atuar com segurança no mercado da saúde.

O diferencial começa na estrutura. Laboratórios completos, salas interativas e recursos digitais permitem que os estudantes vivenciem situações reais do dia a dia hospitalar ainda durante o curso. "Aqui a gente tira dúvida, bota a mão na massa e aprende direitinho como vai ser no hospital", conta Maria Eduarda Rocha, aluna do curso técnico de enfermagem.

A experiência prática é reforçada pelos professores, todos com vivência no mercado de trabalho. Ulisses Simões, que ministra a disciplina de terapia intensiva, explica a importância dessa abordagem. "Desenvolver as disciplinas, a parte teórica, alcançar um bom potencial na parte prática para no mercado de trabalho fazer diferença", resume.

Carolina Loetscher, professora de Instrumentação Cirúrgica, reforça que a preparação vai além da sala de aula. "Os alunos aqui da Escola Técnica Nutrix, saem aptos para trabalhar no mercado de trabalho, quando terminam a conclusão do curso", afirma. Durante a formação, os estudantes têm muitas aulas práticas e simulações cirúrgicas antes de aproveitarem 100% do aprendizado no campo de estágio.

Para Natália Vieira, também aluna da instituição, a qualidade do ensino foi determinante na escolha. "Eu amo pessoas, gosto de cuidar de pessoas. Sou apaixonada pelo corpo humano. E aqui na Nutrix, eu pude ver a qualidade do ensino, os professores muito solícitos e, principalmente, a parte mais rica é o laboratório, com simulações reais", revela.

O acolhimento é outro ponto destacado pelos alunos. Osmara, estudante mexicana do curso técnico, conta como se sentiu desde o primeiro contato com a escola. "Eu cheguei aqui e me senti acolhida, desde as meninas da secretaria até nossa diretora agora dando aula. Vem cá testar que vocês vão gostar", convida.

Kely Cruz, diretora e proprietária da Nutrix, está na área de enfermagem há 27 anos e fundou a escola há oito anos com um objetivo claro. "Nós abrimos a Escola Técnica Nutrix, que tem como foco educação com qualidade", explica.

O curso técnico em Enfermagem é reconhecido pelo MEC e autorizado pela SEEDUC. Além dele, a instituição oferece cursos de curta duração na área da saúde, como especializações e qualificações e cursos livres, que emitem certificado de participação.

Com atendimento humanizado e atenção individualizada, a Nutrix busca formar profissionais competentes, responsáveis e preparados para os desafios reais da profissão. A proposta é clara: transformar teoria em prática e garantir que cada aluno chegue ao mercado com a segurança de quem já viveu, em simulações, os desafios do dia a dia.

A Nutrix fica localizada na Av. Presidente Vargas, 542 - Sobrelojas 02 a 16 - Centro do Rio (Condomínio do edifício Iasa II), bem ao lado da saída do metrô da Uruguaiana. Para saber mais informações sobre os cursos basta visitar o site www.cursonutrix.com.br ou entrar em contato através do WhatsApp: (21) 98761-3033 ou no Instagram @nutrixcursos.