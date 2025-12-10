Policiais da 34ª DP (Bangu) estiveram na casa onde o crime de estupro aconteceu - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 10/12/2025 21:56

Rio - A 34ª DP (Bangu) investiga um caso de estupro coletivo contra uma menina de 14 anos em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Até o momento, um jovem de 18 anos acabou preso e três adolescentes foram apreendidos por participação no crime.

Segundo a delegacia, a vítima reconheceu os envolvidos, que confessaram o estupro coletivo aos policiais. Já o delito teria acontecido dentro de uma casa em construção no bairro. A adolescente disse que foi forçada a praticar atos sexuais neste local.

A detenção e apreensões aconteceram na semana passada, mas a delegacia não informou a data exata da ocorrência. Agentes realizaram perícia no imóvel, o que auxiliará na conclusão do inquérito.

Aumento de pena para estupro de vulneráveis

A norma estabelece o aumento das penas para os crimes sexuais que envolvem crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, com a pena máxima, a depender da gravidade, podendo alcançar 40 anos de reclusão. Com a nova lei, a pena para quem comete estupro de vulnerável pode ser de 10 a 18 anos de prisão.

Segundo dados da Fundação Abrinq, somente em 2024, foram mais de 156 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes.