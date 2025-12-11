Os três foram detidos por equipes da 15ªDP (Gávea) - Divulgação

Os três foram detidos por equipes da 15ªDP (Gávea)Divulgação

Publicado 11/12/2025 08:57

Rio - Três suspeitos, entre eles dois menores, foram detidos na noite desta quarta-feira (10) nas imediações do Parque Lage, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Ao DIA, a delegada Daniela Terra, titular da 15ªDP (Gávea), explicou que o trio faz parte de um grupo de jovens que pratica roubos e furtos de celulares na região.



"Eles têm várias passagens por esse mesmo crime, eles agem nas imediações, roubam, saem correndo para dentro do Parque Lage ou pegam um ônibus para se evadir. Dessa vez, nós fomos abordados por uma vítima, a 15ª DP foi atrás e conseguimos pegar", explicou.



Segundo a delegada, logo após ser furtada, a vítima pediu ajuda a uma viatura da distrital que passava pelo local. Os agentes iniciaram as buscas e conseguiram localizá-los.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) também participaram da ação. Após o roubo, os suspeitos embarcaram em um ônibus e foram alcançados no Humaitá. Porém, o item levado estava com um quarto integrante, que conseguiu fugir.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem responderá por associação criminosa e, contra ele, foi cumprido ainda um mandado de busca e apreensão pendente, de quando ainda era menor de idade. Já os adolescentes responderão por fato análogo ao mesmo crime.



Crime recorrente



Nas redes sociais, circula um vídeo de um motociclista atropelando um suposto criminoso na região. Daniela esclareceu que não há informações sobre quando as imagens foram gravadas e que a ocorrência realizada na quarta não teria relação com o fato filmado. No entanto, segundo ela, as imagens evidenciam como esse grupo costuma agir.



O vídeo mostra o momento em que um suspeito se aproxima de um veículo para furtar o celular do motorista. Na sequência, o motociclista que seguia pela via o atropela, mas ainda assim, o jovem consegue levantar e fugir em direção à mata, acompanhado de um segundo comparsa que o aguardava próximo ao muro do parque.



Segundo a denúncia de moradores e frequentadores, os crimes na região acontecem quase diariamente.



"Não é de hoje que tem acontecido diversos roubos na Rua Jardim Botânico. Seja motoqueiro que puxa o celular, ou puxam da janela do ônibus, e agora assim. Nesse mesmo local já presenciei cinco roubos e todos nos mesmos horários! É surreal que ali tem milhares de câmeras e até uma base da PM com barraca e tudo. Mas pra quê? Nada! Inacreditável!", disse um morador.



"Fui assaltado nesse local às 17h de sábado. Mesmo esquema… trânsito, roubam e pulam para dentro do parque", afirmou uma vítima.

Veja vídeo: