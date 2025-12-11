Os três foram detidos por equipes da 15ªDP (Gávea)Divulgação
"Eles têm várias passagens por esse mesmo crime, eles agem nas imediações, roubam, saem correndo para dentro do Parque Lage ou pegam um ônibus para se evadir. Dessa vez, nós fomos abordados por uma vítima, a 15ª DP foi atrás e conseguimos pegar", explicou.
Segundo a delegada, logo após ser furtada, a vítima pediu ajuda a uma viatura da distrital que passava pelo local. Os agentes iniciaram as buscas e conseguiram localizá-los.
Crime recorrente
Nas redes sociais, circula um vídeo de um motociclista atropelando um suposto criminoso na região. Daniela esclareceu que não há informações sobre quando as imagens foram gravadas e que a ocorrência realizada na quarta não teria relação com o fato filmado. No entanto, segundo ela, as imagens evidenciam como esse grupo costuma agir.
O vídeo mostra o momento em que um suspeito se aproxima de um veículo para furtar o celular do motorista. Na sequência, o motociclista que seguia pela via o atropela, mas ainda assim, o jovem consegue levantar e fugir em direção à mata, acompanhado de um segundo comparsa que o aguardava próximo ao muro do parque.
Segundo a denúncia de moradores e frequentadores, os crimes na região acontecem quase diariamente.
"Não é de hoje que tem acontecido diversos roubos na Rua Jardim Botânico. Seja motoqueiro que puxa o celular, ou puxam da janela do ônibus, e agora assim. Nesse mesmo local já presenciei cinco roubos e todos nos mesmos horários! É surreal que ali tem milhares de câmeras e até uma base da PM com barraca e tudo. Mas pra quê? Nada! Inacreditável!", disse um morador.
"Fui assaltado nesse local às 17h de sábado. Mesmo esquema… trânsito, roubam e pulam para dentro do parque", afirmou uma vítima.
