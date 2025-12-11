Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, segue foragido da Justiça - Reprodução

O traficante tem uma extensa ficha criminal e responde por crimes como associação criminosa, homicídio e roubo majorado. Investigações apontam que Rabicó, ou Coroa, como também é chamado por seus subordinados, é da comunidade da Mineira, na Zona Norte do Rio. Rio - Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, de 61 anos, comanda o tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, desde o final dos anos 1990. Considerado uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele está entre os principais alvos da operação das polícias Civil e Militar realizada na comunidade nesta quinta-feira (11).No local, os agentes buscam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante o avanço das equipes, houve resistência de criminosos, o que exigiu a remoção de barricadas em chamas e até mesmo de veículos carbonizados que impediam a circulação.O traficante tem uma extensa ficha criminal e responde por crimes como associação criminosa, homicídio e roubo majorado. Investigações apontam que Rabicó, ou Coroa, como também é chamado por seus subordinados, é da comunidade da Mineira, na Zona Norte do Rio.

Ele chegou a ser preso em 2008, em Pernambuco, onde adquiriu uma casa e morava com sua família, como empresário do setor de reciclagem, segundo as investigações da polícia. Condenado a mais de 27 anos, cumpriu pena em uma unidade prisional de segurança máxima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas foi beneficiado pela Justiça e solto em 2019.

Rabicó também é conhecido por ordenar roubos a veículos na BR-101 e por aderir táticas de extorsão da milícia para conseguir obter lucros, além dos já adquiridos com a venda de drogas. Segundo relatos de moradores, ele anda cercado por seguranças na comunidade e já passou por diversos procedimentos estéticos na tentativa de se esconder da polícia.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Complexo do Salgueiro é um dos principais redutos do CV no estado do Rio. Investigadores explicam que a geografia local favorece os criminosos. A comunidade conta com uma extensa área, que margeia a BR 101, possui área de mata e é cercada pela Baía de Guanabara. Além de servir como um dos QGs da facção, a região também é usada como esconderijo de diversos bandidos.