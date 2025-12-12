Carlos Gonçalves morreu na última segunda-feira (8) em Belford Roxo - Reprodução / Redes Sociais

Carlos Gonçalves morreu na última segunda-feira (8) em Belford RoxoReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/12/2025 08:33 | Atualizado 12/12/2025 08:39

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato a tiros de um personal trainer, ocorrido em uma praça de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com relatos nas redes sociais, o crime teria acontecido após Carlos dos Santos Gonçalves tentar apartar uma briga entre um casal. Após o desentendimento, o homem envolvido na confusão teria atirado pelas costas da vítima, que morreu no local. O caso ocorreu na última segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar uma ocorrência com vítima baleada no Boulevard São Vicente, no bairro Parque São Vicente. A equipe encontrou Carlos já sem vida. Os policiais isolaram a área para perícia.

Através das redes sociais, amigos lamentaram a perda do personal. "Carlos Dom foi um professor fora de série, que ajudou muitas mulheres a sair da depressão, da zona de conforto e a entrar para vida de atividade física. Quem conhecia sabia da sua bondade, generosidade e empenho. O que foi feito com ele foi sim uma grande covardia e a justiça precisa ser feita", escreveu uma internauta.

"Uma grande perda! Carlos era um ser humano sem igual! Ele tinha um projeto chamado: funcional de Elite! Fui aluna dele! Trabalhador, bom caráter, respeitador! Tinha mais de 500 alunas. Ele também dava aula para homens em horários diferentes, inclusive meu marido era aluno! Vai fazer muita falta! Grande amigo!", disse outra.

"Todos clamamos por justiça! O Carlos não pode ser mais uma estatística. Ele foi assassinado em uma praça na frente de várias pessoas. Não podemos deixar que isso passe com normalidade. Uma família está despedaçada com essa perda. Nós alunas e amigas perdemos uma pessoa querida e respeitadora, que nos incentivava a buscar o nosso melhor a cada dia. Espero sinceramente que as autoridades façam o que for possível para que o responsável seja punido", comentou uma terceira.

Carlos foi enterrado no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo, na última terça-feira (9).

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.