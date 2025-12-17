A mulher está internada no Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Publicado 17/12/2025 09:05

Rio - Uma mulher, de 37 anos, foi baleada enquanto dirigia um carro, na noite desta terça-feira (16), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O tiro atingiu a coluna Kátia Flávia Bezerra Maciel.

O caso aconteceu na Rua Expedicionário Aquiles Brasil. Segundo informações preliminares, um blindado e uma viatura passaram pela região e criminosos atiraram. Kátia conduzia o automóvel pelo trecho quando ouviu um disparo. Ela estava acompanhada de familiares, que constataram um furo na mala do veículo.

A bala acertou a mulher pelas costas, atingindo a coluna. A vítima foi socorrida pelos populares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo.

Segundo a assessoria da unidade, a motorista passou por cirurgia e está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital. O quadro de saúde é considerado estável.

O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara). De acordo com a Polícia Civil, os agentes ouvem testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos.