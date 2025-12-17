Ambulante com 27 passagens é preso por desacato e agressão contra agentes do BRT Seguro - Divulgação / Seop

Ambulante com 27 passagens é preso por desacato e agressão contra agentes do BRT SeguroDivulgação / Seop

Publicado 17/12/2025 09:35

Rio – Agentes do programa BRT Seguro prenderam um homem que agrediu e desacatou membros da equipe, no terminal Curral Falso, em Santa Cruz, Zona Oeste. A prisão aconteceu nesta terça-feira (16), um dia após o crime.

Na segunda-feira (15), os guardas realizavam uma fiscalização contra ambulantes ilegais quando foram alertados sobre um vendedor transitando dentro de um dos ônibus. Ao ser abordado, o homem resistiu e agrediu com socos um dos militares, que acabou se desequilibrando. O agressor conseguiu fugir.

Através da Central de Monitoramento da Mobi-Rio, o ambulante, identificado com João Pedro Dias Alves de Oliveira, de 28 anos, foi identificado e localizado.

Ele foi visto transitando novamente dentro de um dos coletivos pelas câmeras na manhã de terça-feira (16). Ao ser abordado, o homem voltou a resistir e agrediu as equipes com socos, tapas e pontapés, mas dessa vez conseguiu ser detido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), João tem 27 passagens pela polícia. Ele agora está preso na 36ª DP (Santa Cruz) pelos crimes de desacato, ameaça, resistência, desobediência e lesão corporal.