Girino (de short azul) foi transferido com outros presos para o sistema penitenciário - Érica Martin

Girino (de short azul) foi transferido com outros presos para o sistema penitenciárioÉrica Martin

Publicado 17/12/2025 09:18

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (17), Renan Januário da Dores, conhecido como "Girino", um dos principais integrantes do Comando Vermelho que atuava na comunidade do Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada. Apontado como o segundo na hierarquia do tráfico local, o criminoso exercia papel estratégico dentro da facção.

fotogaleria

A prisão foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), após trabalho de inteligência que identificou o imóvel onde o bandido estava escondido, na própria comunidade onde atuava. De acordo com a polícia, ele foi capturado sem oferecer resistência. No fim da manhã, ele foi transferido para o sistema prisional ao lado de outros bandidos.



Segundo as investigações, o traficante respondia diretamente ao líder da facção na região e possui anotações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava evadido do sistema penitenciário desde agosto deste ano.



A ação faz parte da Operação Contenção, voltada ao combate ao avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da facção e prender criminosos armados que atuam na região. A prisão foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), após trabalho de inteligência que identificou o imóvel onde o bandido estava escondido, na própria comunidade onde atuava. De acordo com a polícia, ele foi capturado sem oferecer resistência. No fim da manhã, ele foi transferido para o sistema prisional ao lado de outros bandidos.Segundo as investigações, o traficante respondia diretamente ao líder da facção na região e possui anotações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava evadido do sistema penitenciário desde agosto deste ano.A ação faz parte da Operação Contenção, voltada ao combate ao avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da facção e prender criminosos armados que atuam na região.

Desde o início da operação, mais de 250 suspeitos foram presos, outros 136 morreram em confrontos, além da apreensão de cerca de 460 armas, entre elas 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.

