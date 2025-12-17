Girino (de short azul) foi transferido com outros presos para o sistema penitenciárioÉrica Martin

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (17), Renan Januário da Dores, conhecido como "Girino", um dos principais integrantes do Comando Vermelho que atuava na comunidade do Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada. Apontado como o segundo na hierarquia do tráfico local, o criminoso exercia papel estratégico dentro da facção.
Traficante 'Girino' foi detido pela Polícia Civil nesta quarta (17) - Reprodução

A prisão foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), após trabalho de inteligência que identificou o imóvel onde o bandido estava escondido, na própria comunidade onde atuava. De acordo com a polícia, ele foi capturado sem oferecer resistência. No fim da manhã, ele foi transferido para o sistema prisional ao lado de outros bandidos.

Segundo as investigações, o traficante respondia diretamente ao líder da facção na região e possui anotações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava evadido do sistema penitenciário desde agosto deste ano.

A ação faz parte da Operação Contenção, voltada ao combate ao avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da facção e prender criminosos armados que atuam na região.
Desde o início da operação, mais de 250 suspeitos foram presos, outros 136 morreram em confrontos, além da apreensão de cerca de 460 armas, entre elas 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.