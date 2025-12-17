Leandro Cruz Arruda arrastou idosa por vários metros durante assalto na Zona Norte - Reprodução

Leandro Cruz Arruda arrastou idosa por vários metros durante assalto na Zona NorteReprodução

Publicado 17/12/2025 09:02

Rio - Um criminoso foi preso, nesta terça-feira (16), por arrastar uma idosa de 82 anos por vários metros em um assalto. O caso aconteceu em Bonsucesso, na Zona Norte, quando a vítima saiu de uma agência bancária. Policiais civis cumpriraram um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara das Garantias da Capital do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) contra Leandro Cruz Arruda.

Na ocasião, a mulher foi atacada por Leandro logo depois de sair de um banco e ameaçada com uma arma. A vítima acabou arrastada por vários metros pela rua, enquanto o assaltante roubava pertences dela,e sofreu lesões. Segundo as investigações da 21ª DP (Bonsucesso), o criminoso era integrante de uma quadrilha especializada, que escolhia vítimas vulneráveis, principalmente idosos, por conta da dificuldade de reação.

Ainda de acordo com a apuração da distrital, as vítimas eram monitoradas de dentro das agências bancárias e seguidas até o momento da abordagem dos bandidos, que agem por meio de ameaças e violência física extrema. Após análises de câmeras de segurança e outras diligências, os agentes conseguiram identificar Leandro como autor do crime contra da idosa e pediram a prisão dele, realizada nesta terça.





