Leandro Cruz Arruda arrastou idosa por vários metros durante assalto na Zona Norte
Criminoso é preso por arrastar idosa em assalto na Zona Norte
Leandro Cruz Arruda era membro de quadrilha que roubava vítimas vulneráveis após saírem de agências bancárias
Decisão de Macron reforça tensões entre abertura de mercado e protecionismo
Bombeiros ainda buscam ocupante de carro levado por correnteza em Petrópolis
Imagens mostram veículos sendo 'engolidos' por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza, no Centro
Homem é preso por matar a ex-namorada a facadas no Complexo do Chapadão
Crime foi cometido na frente das filhas da vítima. Criança de 2 anos ficou ferida durante a ocorrência
Desembargador federal preso pela PF é transferido para cadeia pública
Macário Ramos Júdice Neto estava detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio
Petrópolis recebe 70% da chuva esperada para todo mês de dezembro
Apenas na manhã desta quarta (17), a cidade registrou mais de 170mm de volume de água
Lapa ganha mural gigante em homenagem a Milton Nascimento
Obra de 300 metros quadrados ocupará fachada de edifício próxima aos Arcos e será inaugurada nesta quinta-feira (18)
