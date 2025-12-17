Criminosos foi levado para a 72ª DP (Mutuá) após invadir casa de PM - Divulgação/PCERJ

Criminosos foi levado para a 72ª DP (Mutuá) após invadir casa de PMDivulgação/PCERJ

Publicado 17/12/2025 11:22

Rio - Um bandido foi preso, na manhã desta quarta-feira (17), depois de invadir a casa de um policial militar. O caso aconteceu no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, quando o criminoso pulou o muro da residência para tentar cometer um furto, mas acabou sendo flagrado pelo agente.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM (Neves) foram acionadas para uma ocorrência de furto à residência, no bairro do Mutuá e, no local, descobriram que o caso havia ocorrido na casa de um policial militar, que estava de folga. O PM relatou que conseguiu deter o criminoso, no momento em que ele caiu no quintal do imóvel.

As equipes da corporação então deram voz de prisão para o assaltante e o encaminharam à 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registro.