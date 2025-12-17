Passageiros sendo resgatados de bote em Campo Grande, na Zona Oeste - Reprodução/Redes sociais

Passageiros sendo resgatados de bote em Campo Grande, na Zona OesteReprodução/Redes sociais

Publicado 17/12/2025 11:29

Veja as imagens abaixo. Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um bote, resgataram passageiros de um ônibus que ficou ilhado na Rua Camaipi, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (17). A situação aconteceu durante o temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro

Em um vídeo gravado por moradores da rua, é possível ver um bote da corporação com pelo menos seis pessoas a bordo. Segundo testemunhas, a água entrou rapidamente no coletivo, não dando chance para que o motorista e os passageiros descessem a tempo. Assista:



Passageiros de ônibus ficam ilhados em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e Corpo de Bombeiros fazem resgate com bote na manhã desta quarta-feira (17)



Além da Rua Camaipi, outras vias do bairro também ficaram alagadas. Moradores precisaram usar baldes e rodos para retirar a lama de dentro das residências. Nas redes sociais, populares relatam que, em situações de chuva forte, a região costuma sofrer com alagamentos. "Eu já perdi tudo dentro de casa durante uma chuva forte. Então, quando começa a chover assim, a gente já sobe os móveis para a parte mais alta da casa", comentou um morador. Outro relatou que a chuva começou por volta das 4h e caiu de forma muito intensa.



De acordo com o Alerta Rio, entre 5h e 5h15, o volume acumulado de chuva em Campo Grande foi de 18 mm em um curto espaço de tempo. Por causa das condições do tempo, a capital entrou no Estágio 2 às 6h45. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco, que indica impacto à população e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências, com possibilidade de agravamento.

Segundo Centro de Operações, equipes da Prefeitura do Rio finalizaram 42 ocorrências relacionadas à chuva desde a madrugada desta quarta-feira (17). Ao todo, foram contabilizados 18 bolsões d'água, oito alagamentos, cinco quedas de árvore, mais cinco sobre fiação, outras duas na via, três quedas de galho, uma queda de poste de sinalização e uma fiação arriada na via. A maioria dos acionamentos aconteceu nas zonas Oeste e Norte.



Castro aciona Comitê de Chuvas

O governador Cláudio Castrou acionou o Comitê de Chuvas devido aos fortes temporais que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a madrugada desta quarta-feira (17). Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança, estão em alerta e à disposição dos municípios para auxiliar no caso de emergência.

"Nosso Comitê de Chuvas monitora com total atenção o estado desde as primeiras horas desta quarta-feira. Liguei para os prefeitos do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Determinei que todas as secretarias estejam mobilizadas para apoiar as prefeituras em qualquer situação de emergência. Peço que a população evite deslocamentos desnecessários nos períodos de chuvas mais intensas", ressaltou o governador Cláudio Castro.