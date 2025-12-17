Petrópolis registrou alagamentos e inundações nesta quarta-feira (17)Reprodução / Redes Sociais

Rio – O Estado do Rio acionou o Comitê de Chuvas para reforçar o apoio às prefeituras diante dos temporais que atingem diversos municípios desde a madrugada desta quarta-feira (17).
Com a medida, todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança, ficarão em alerta para atender a população afetadas pelas chuvas intensas.
“Liguei para os prefeitos do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Determinei que todas as secretarias estejam mobilizadas para apoiar as prefeituras em qualquer emergência”, destacou Cláudio Castro.
Cenário de alerta
A capital entrou em Estágio 2 às 6h45 desta quarta-feira (17), e em pouco tempo, já registrou alagamentos, inundações e outros transtornos causados pelo volume de água em diferentes partes da capital e do interior. Em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, um carro ficou parcialmente submerso e precisou ser arrastado por populares. Já em Petrópolis, Região Serrana, pelos menos dois carros foram "engolidos" por um rio. A região da Baixada Fluminense também sofreu bastante.
Riscos de deslizamento
A Defesa Civil reafirma o risco de deslizamento para todas as regiões do estado, em especial em Petrópolis e Resende.