Rio – O Estado do Rio acionou o Comitê de Chuvas para reforçar o apoio às prefeituras diante dos temporais que atingem diversos municípios desde a madrugada desta quarta-feira (17).
Com a medida, todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança, ficarão em alerta para atender a população afetadas pelas chuvas intensas.
“Liguei para os prefeitos do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Determinei que todas as secretarias estejam mobilizadas para apoiar as prefeituras em qualquer emergência”, destacou Cláudio Castro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.