Petrópolis registrou alagamentos e inundações nesta quarta-feira (17)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/12/2025 12:06

Rio – O Estado do Rio acionou o Comitê de Chuvas para reforçar o apoio às prefeituras diante dos temporais que atingem diversos municípios desde a madrugada desta quarta-feira (17).



Com a medida, todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança, ficarão em alerta para atender a população afetadas pelas chuvas intensas.



“Liguei para os prefeitos do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Determinei que todas as secretarias estejam mobilizadas para apoiar as prefeituras em qualquer emergência”, destacou Cláudio Castro.

Cenário de alerta

Muita chuva aqui em nova Iguaçu agora, Marinho #RJnoAr pic.twitter.com/nR0375MuDR — Carlos Alberto (@carlosdinho1994) December 17, 2025

Riscos de deslizamento

A Defesa Civil reafirma o risco de deslizamento para todas as regiões do estado, em especial em Petrópolis e Resende.