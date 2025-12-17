Vítima caiu desmaiada após levar soco - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/12/2025 11:47

Rio - Um taxista foi agredido por um ciclista durante uma discussão de trânsito na Estrada Velha da Tijuca, na Usina, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (16).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de camisa verde dando um soco na vítima, que cai desmaiada, conforme mostra publicação feita pelo portal "Grande Tijuca".

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde levou pontos na cabeça e na boca, mas já recebeu alta.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca). Os dois já foram ouvidos e, ainda de acordo com a corporação, agentes requisitaram documentação médica para análise.