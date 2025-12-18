A Delegacia de repreensão aos crimes de informática está responsável pelo caso - Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de repreensão aos crimes de informática está responsável pelo casoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 18/12/2025 15:43

Rio - Um estelionatário foi preso nesta quinta-feira (18) em Curicica, Zona Sudoeste. Segundo as investigações da Polícia Civil, uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 50 mil após cair em um golpe aplicado pela internet.

A prisão foi feita por agentes da Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). O suspeito participava de grupos em redes sociais usados para a prática de golpes e para o uso de chamadas “contas laranja”.

O crime ocorreu em junho, quando o criminoso se passou por um colega de trabalho da vítima em um grupo fechado de mensagens. Pouco tempo depois, um falso funcionário do setor de segurança de um banco entrou em contato, alegando a necessidade de realizar procedimentos remotos no celular.

Com acesso ao aparelho, o criminoso assumiu o controle da conta bancária e realizou diversas transações sem autorização. Os valores foram transferidos para contas vinculadas a casas lotéricas localizadas em diferentes regiões. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema.