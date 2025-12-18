A Delegacia de repreensão aos crimes de informática está responsável pelo casoDivulgação / Polícia Civil
Falso funcionário de banco é preso por aplicar golpe de R$ 50 mil
Criminoso se passou por colega de trabalho da vítima para assumir controle da conta bancária
Incêndio atinge 'trailer' e afeta circulação do BRT em Madureira
De acordo com relatos de testemunhas, o estabelecimento vendia salgados
Suspeito conhecido como 'Fabinho Olhão' é preso enquanto curtia praia na Zona Sul
Segundo a polícia, o homem faz parte do tráfico de drogas da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio
'Coração dilacerado', desabafa mãe de jovem morta a facadas no Chapadão
Enterro de Júlia Benette Rodrigues aconteceu nesta quinta-feira (18) no Cemitério de Irajá
PF apreende dezenas de caixas de cigarros clandestino em operação na Baixada Fluminense
Ação tem como objetivo combater a distribuição ilegal da mercadoria em território nacional
Perseguidor da atriz Isis Valverde se torna réu
Cristiano Rodrigues Kellermann confessou que era 'apaixonado' pela atriz e, por isto, a seguia há mais de 20 anos
