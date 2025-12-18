Agentes apreenderam dezenas de caixas de cigarros clandestinos - Divulgação / PF

Agentes apreenderam dezenas de caixas de cigarros clandestinosDivulgação / PF

Publicado 18/12/2025 12:04

Rio - A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (18) para combater o contrabando e a distribuição ilegal de cigarros clandestinos em território nacional. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a PF, os agentes apreenderam dezenas de caixas de cigarros e um veículo de luxo blindado, que foi destinado à corporação para uso em atividades policiais.

A investigação teve início em dezembro de 2024, após a apreensão de uma carreta roubada com diversas caixas de cigarros de origem clandestina, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante transportando a carga ilícita apreendida juntamente com o veículo.

As apurações revelaram a participação de outro envolvido na ação criminosa, que era responsável pela logística e distribuição da mercadoria transportada do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

O investigado poderá responder pela prática de contrabando e de lavagem de dinheiro, além de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.